Избитого в Перми дрессировщика цирка переводят из реанимации в обычную палату

Фото: ZАПАШНЫЙ / Telegram

Дрессировщик Игорь Корчагин, который был госпитализирован после избиения в гостинице Пермского цирка, идет на поправку. Сейчас его перевели из реанимации в обычную палату. О состоянии пострадавшего написал в своем телеграм-канале Эдгард Запашный со ссылкой на главного врача пермской больницы.

По словам директора Росгосцирка, артист уже может двигаться, сам пьет и ест, все понимает, дыхание свободное, но наблюдается слабость в левой руке. Пострадавшему дрессировщику еще предстоит долгий путь до выздоровления. В дальнейшем ему необходимо пройти длительную реабилитацию и лечение.

Напомним, вечером 2 июля в общежитии Пермского цирка произошел конфликт между сотрудниками частного охранного предприятия и артистами. Во время этих разборок серьезно пострадал известный дрессировщик Игорь Корчагин, который привез в Пермь номер с верблюдами по мотивам фильма «Белое солнце пустыни». Его госпитализировали в реанимацию.

По факту ЧП полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Позже по подозрению в избиении артиста задержали 20-летнего сотрудника ЧОПа Самандара Исмаиилова.

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