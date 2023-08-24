На пермских остановках общественного транспорта обновят таблички

Фото: телеграмм-канал Пермский транспорт.

МКУ «Гортранс» сообщило о планах поменять таблички на остановках общественного транспорта в Перми.

- Красные автобусы и трамваи давно стали неотъемлемым пейзажем нашего города, - объяснил начальник МКУ «Гортранс» Вадим Паньков. – А единый шрифт и цветовая гамма будущих табличек на остановках общественного транспорта позволят объединить все элементы транспортной системы в единый стиль. И это не только вопрос эстетики, но и упрощение коммуникации с жителями.

На актуализацию информации и замену табличек по всей Перми транспортники взяли год. В ходе работ обновится внешний вид табличек: будет изменена верстка и увеличен шрифт для лучшего восприятия информации. А цветовая гамма новых элементов будет выполнена в соответствии с единым стилем пермского транспорта.

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