В Перми тушат крупный пожар

Фото: скрин с видео телеграмм-канал Пермь с огоньком.

В 7.30 утра 24 августа в Кировском районе Перми загорелся двухэтажный жилой дом по улице Смольной. Столб черного дыма от пожара виднелся и на другом берегу Камы.

Огонь распространился по площади 220 квадратных метров. Когда на место приехали пожарные расчеты, была угроза перекидывания огня на соседний дом, расположенный в 5 метрах от пожара, но допустить этого пожарные не дали.

- Жильцы самостоятельно сумели эвакуироваться, погибших и пострадавших в результате пожара нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - 30 человек личного состава и семь единиц техники продолжают ликвидацию возгорания.

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