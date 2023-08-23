В Перми открылся магазин российского бренда детской одежды Choupette

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми появился магазин российского детского бренда одежды Choupette (Шупет). Отдел открылся во второй очереди ТРК «Семья». Он расположен на четвертом этаже и занимает 77,6 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра.

Бренд Choupette был основан в 2007 году. Компания выпускает fashion детскую одежду премиум-качества. Там можно купить одежду для детей до 12 лет. Порядка 95% всех вещей производится в России.

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