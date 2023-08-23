Проект реновации трамвайного депо в Разгуляе получил статус приоритетного

Фото: permkrai.ru

В Перми представили концепцию развития бывшего трамвайного депо, расположенного в микрорайоне Разгуляй на улице Пермской, 1. Подробности обсудили на Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата под руководством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На месте трамвайного депо планируется создать креативное гастрономическое пространство – фудмолл «Депо Пермь». На территории появятся рестораны и кафе с летними террасами, гастрокорнеры, продуктовые ряды и фермерские лавки, а также зоны для проведения детских и спортивных мероприятий, мастер-классов.

Для этого в здании будет проведен комплексный ремонт и реставрация помещений. Общий объем инвестиций составит не менее 200 млн рублей. Проект будет реализован к концу первого полугодия 2025 года. Его инициатором является компания «Альянс». Данный проект получил статус «приоритетного».

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