В Перми выдано разрешение на реконструкцию стадиона «Юность»

Фото: Администрация Перми

Краевое Минимущества выдало разрешение на реконструкцию стадиона «Юность» на улице Революции, 27 в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Подрядчиком выступает компания ООО «ЖБК-Строй».

Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы. В дальнейшем рабочие приступят к демонтажу трибун, мачт освещения и здания диспетчерской. Для безопасности людей на время проведения работ будет установлено ограждение тротуара.

Напомним, что здесь появится новый четырехэтажный спорткомплекс. В нем разместят универсальный тренажерный зал для игровых видов спорта, а также для спортивных танцев со специальным паркетом. Кроме того, построят новые трибуны. Они вместят около 1,6 тысяч зрителей. Завершить реконструкцию спорткомплекса намерены в ноябре 2024 года.

Обновленный стадион «Юность» можно будет использовать как зимой, так и летом. В холодный период здесь будут проводиться занятия по конькобежному спорту, хоккею с шайбой, шорт-треку, керлингу. Летом на стадионе можно будет играть в хоккей на траве или мини-футбол, а также заниматься бегом или кататься на роликовых коньках.

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