В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Константином Зотовым

Константин Зотов погиб на СВО. Фото: соцсети.

В Пермском крае простятся погибшим на СВО Константином Зотовым. Он был мобилизован 28 сентября из Горнозаводска, об этом рассказал глава округа Вадим Лумпов. Он выразил соболезнования близким, сообщив, что Константин погиб героически 15 августа.

О дате прощания с военнослужащем пока не сообщается.

Кстати, 17 августа стало известно о смерти еще одного жители Перми Станислава Синицына, который скончался после тяжелого ранения в госпитале Москвы.

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