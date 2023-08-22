Ночью в Перми произошел крупный пожар

На пожаре никто не пострадал. Фото: ЧП и ДТП Пермь.

В Перми сегодня ночью произошел крупный пожар на улице Героев Хасана. В МЧС по Пермскому краю рассказали, что вызов поступил в 4.34. На место выехала пожарная техника с личным составом.

Пожарные на месте выяснили, что горит 1-этажное строение, по предварительной информации, площадь пожара - 300 кв м. Пострадавших нет. Спустя примерно час пожар был потушен.

В МЧС говорят, что причиной пожара могло быть неправильное использование электрооборудования.

В социальных сетях очевидцы делятся фото пожара, видно, что огонь вырывается сквозь густой дым.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер