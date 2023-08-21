Пермяков напугали залетевшие в квартиру летучие мыши

Летучие мыши довольно безобидны Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Обычно при словах «летучие мыши» мы представляем себе темные пещеры, где обитают эти животные. Но, как оказалось, вполне возможно встретиться с летучими мышами и в собственной городской квартире. На прошлой неделе в Пермскую городскую службу спасения дважды обращались напуганные жители Перми с заявлением о залетевших в квартиру летучих мышах.

Несмотря на бытующие представления о том, что летучие мыши являются кровососами, они довольно безобидны (мыши-вампиры водятся только в странах Латинской Америки). Но от страха могут, как и любое другое животное, укусить или поцарапать.

Поэтому спасатели предупреждают:

- Если в квартиру залетела летучая мышь, не пытайтесь поймать ее голыми руками. Дайте ей немного времени, чтобы успокоиться. Попав в незнакомое помещение, животное начинает истерично летать и искать выход. Если дело происходит ночью - просто выключите свет в помещении, откройте окно и покиньте его, плотно закрыв за собой дверь. В большинстве случаев уже через полчаса незваная гостья покинет помещение.

Днем же надо подождать, пока летучая мышь сядет на какую-либо поверхность, а уже потом возьмите коробку, накройте ею мышь, затем аккуратно просуньте картонку между коробкой и стеной и выпустите мышь с окна или с балкона.