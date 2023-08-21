В Октябрьском мужчина изнасиловал двух маленьких девочек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом 2021 года в Октябрьском 26-летний мужчина трижды изнасиловал 12-летнюю девочку. Сообщается, что педофил совершал преступления, применяя физическую силу, и когда оставался с ребенком наедине. При этом был ли он ее родственником или знаком с ее семьей, не сообщается. Этим же летом мужчина под надуманным предлогом увез на мопеде в лес 9-летнюю девочку и изнасиловал, также применяя силу.

- О преступлениях стало известно после того, как одна из потерпевших обо всем рассказала матери. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

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