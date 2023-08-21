Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Пермском крае

Фото: ЧП и ДТП Пермь / Telegram

Днем в понедельник, 21 августа, на Камском мосту в Усолье произошло жесткое ДТП. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, есть погибшие и пострадавшие. На кадрах видно, что машины получили сильные механические повреждения. Подробности аварии рассказали в полиции Прикамья.

– Дорожно-транспортное происшествие случилось около 13.40 на мосту через Каму автодороги Кунгур-Соликамск-Усолье. По предварительным данным, 41-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Меган», столкнулся с ВАЗ-2111, который ехал в попутном направлении. От удара «Рено» отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с «Ниссан Серена», - пояснили в ведомстве.

В результате аварии погибла женщина – пассажир отечественной легковушки. Кроме того, пострадали два человека. Водители «Рено» и ВАЗ получили различные травмы, их доставили в больницу.

В настоящее время по факту смертельного ДТП проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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