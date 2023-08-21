В Перми с многоэтажного дома выпал ребенок

Девочка погибла на месте. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 20 августа произошел трагический случай в одном из домов в ЖК "Авиатор" в Свердловском районе. Из окна высотки выпал ребенок. По информации из соцсети, девочке на вид 5-6 лет, она упала с одиннадцатого этажа.

На место ЧП вызвали «скорую», но помочь ребенку медики уже не могли. Как сообщили в Минздраве Пермского края, ребенок скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Чаще всего причиной подобных трагедий становится оставление ребенка без присмотра и москитная сетка, на которую опирается малыш. Правоохранителям предстоит выяснить детали трагедии.

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