В Перми в долгострое на Юнг Прикамья, 14 завершается внутренняя отделка квартир

Фото: Министерство строительства Пермского края

В Кировском районе Перми продолжаются работы по достройке проблемного дома. Речь идет о долгострое по улице Юнг Прикамья, 14. Как сообщили в краевом Минстрое, подрядчик завершил все кровельные работы и монтаж окон и лифтов. На 50% выполнены фасадные работы, на 90% готова внутренняя отделка помещений.

В настоящее время на объекте работают более 60 человек. Строители завершают установку витражных конструкций, заливают и выравнивают полы, а также монтируют навесной фасад здания. После этого рабочие приступят к благоустройству придомовой территории.

Фото: Министерство строительства Пермского края

Напомним, 18-этажную высотку начали строить в 2016 году. Но застройщик не выполнил свои обязательства. В 2021 году было принято решение о завершении стройки. Региональный фонд защиты обманутых дольщиков заключил договор на достройку дома с пермской компанией «Акрополь-М». Завершить все работы на объекте планируется в срок – в середине октября 2023 года. Ключи от новых квартир ждут 208 дольщиков.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам держать на контроле работу новых подрядчиков, которые занимаются достройкой проблемных объектов.

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