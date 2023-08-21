Игровые норы для детей на пермской эспланаде планируют открыть в сентябре

Фото: permkrai.ru

В Перми игровые норы для детей на территории эспланады планируют открыть в сентябре. Новое развлечение станет доступно в отремонтированном 66-м квартале. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации Ленинского района Перми уточнили, что на эспланаде обустроены две норы. Сейчас подрядчик установил дополнительные форсунки для полива. После этого рабочие будут отливать газон.

Напомним, средний квартал городской эспланады открыли для посещения осенью 2022 года. После обновления там появились уличный кинотеатр, террасы, столики и уличные музыкальные инструменты.

Также на этой части обустроили искусственные холмы, где и обустроены игровые норы. Их перенесли, чтобы дополнительно усилить конструктив для обеспечения безопасности. Сейчас они огорожены.

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