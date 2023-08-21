В Пермском крае начали строить памп-трек для занятий велоспортом

Фото: permkrai.ru

В селе Елово Пермского края началось строительство памп-трека для занятий велоспортом. Он появится в новой зоне отдыха возле Речного вокзала на улице Ленина, 2е. Предполагается, что памп-трек будет начального уровня сложности, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Сейчас рабочие нанесли на участке разметку с будущим рельефом памп-трека и приступают к укладке дренажных труб. После этого будет сделано основание из щебня, «волны» из ПГС и два слоя асфальта. Территория будет огорожена, также появяттся освещение и лавочки с урнами.

Стоимость возведения спортивного объекта составляет 5,3 млн рублей. Из них 4 млн рублей выделено из регионального бюджета, остальные – средства Еловского муниципального округа. Завершить работы и открыть памп-трек планируется в сентябре. Такие же памп-треки построят в Кудымкаре и селе Барда.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер