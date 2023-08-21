Глава СКР Бастрыкин взял на контроль ситуацию с падением стены на пермячку

Фото: perm.vsedomarossii.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку инцидента с падением на пермячку стены аварийного дома. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, 18 августа в Перми на 40-летнюю женщину рухнула часть стены аварийного расселенного дома, когда она проходила мимо. Инцидент произошел в районе дома №8 по улице Эпроновской. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. К счастью, серьезных повреждений женщина не получила, ее направили в травмпункт. Там медики зафиксировали ушибы и гематомы. Отмечается, что данное строение не огорожено, мер к его сносу не предпринимается.

В настоящее время по данному факту следователи проводят процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе и результатах проверки.

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