Власти Пермского края выпустят народные облигации на полмиллиарда рублей

Фото: правительство Пермского края.

В 2024 году правительство Прикамья выпустит народные облигации на 500 миллионов рублей. Деньги хотят потратить на проект «Зеленое кольцо», в том числе на реконструкцию набережной Камы от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов.

По словам министра финансов Пермского края Екатерина Тхор, купить облигации сможет практически любой житель региона, стоимость одной составит 1000 рублей. Ставка будет конкурентной банкам. Срок вклада - 2-3 года

Купить облигации можно будет круглосуточно на официальном портале «Финуслуги». Вам не нужен брокерский счет – достаточно авторизоваться на «Финуслугах» через свой аккаунт на Госуслугах. Там же и будут храниться ваши ценные бумаги. Они не будут обращаться на рынке, поэтому их стоимость не измениться. В любой момент, в том числе досрочно и без потери накопленного дохода, их можно будет продать, вернув Пермскому краю.

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