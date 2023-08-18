МЧС предупреждает о грозе, граде и сильном ветре в Пермском крае

Фото: Евгения ГУСЕВА

Региональное МЧС предупреждает жителей Пермского края о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки. По данным Пермского ЦГМС, 18 и 19 августа местами на территории Прикамья прогремит гроза и пройдет сильный ливень. Также ожидается крупный град и шквалистый ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.

Пермякам рекомендуют быть внимательными и осторожными во время непогоды. В частности, не стоять рядом с деревьями, линиями электропередач и неустойчивыми конструкциями, а также не парковать машины возле них.

Водителям наминают, что важно соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений.

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