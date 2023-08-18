Прокуратура предложила перераспределить полномочия между мэрией и правительством

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Пермского края предложила скорректировать законопроект о перераспределении полномочий между администрацией Перми и краевым правительством. В надзорном ведомстве считают, что некоторые предложения противоречат федеральному законодательству. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По мнению прокуратуры, краевые власти не могут контролировать работу единой теплоснабжающей организации, а также не могут взять на себя полномочия органов местного самоуправления по установлению запрета продажи алкоголя на территориях. Также региональное правительство не может назначать и увольнять директоров школ. Это связано с тем, что учредителем и собственником образовательных учреждений является город.

Кроме того, в надзорном ведомстве считают, что нельзя передавать на краевой уровень полномочия по разработке и утверждению схем размещения нестационарных торговых объектов и наружной рекламы. Так как все это находится на муниципальной земле, а законопроект ограничивает органы местного самоуправления в распоряжении собственным имуществом.

Напомним, в мае этого года в краевой парламент внесли проект закона о перераспределении отдельных полномочий между администрацией Перми и властями Прикамья. Один из законопроектов предполагает передачу краю полномочий сразу в нескольких сферах. Это образование, градостроительство, торговля, реклама, теплоснабжение, водоснабжение и другие. Предполагается, что передача полномочий краю позволит решать вопросы оперативнее, а также поспособствует единообразию региональной политики.

Соответствующий проект закона с учетом поправок депутаты краевого Законодательного Собрания планируют рассмотреть в первом чтении на заседании, которое состоится в августе.

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