В районе железнодорожного вокзала Пермь-2 загорелся автомобиль

Фото: ЧП ДТП Пермь / Telegram

Вечером 17 августа возле железнодорожного вокзала Пермь-2 загорелся автомобиль. К счастью, пожарные приехали быстро и потушили огонь. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

Как рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, информация о возгорании легковушки на улице Ленина поступила в 20.17. Горели пластиковая обшивка и передние сиденья автомобиля. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

К месту вызова были направлены силы и средства 4 пожарно-спасательной части в количестве 10 человек личного состава и 2 единиц техники. В 20.26 горение было ликвидировано. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

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