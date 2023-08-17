В Перми прокуратура проводит проверку после массовой гибели рыбы в Каме

Фото: Прокуратура Пермского края / Telegram

В Перми природоохранная прокуратура организовала проверку по факту массовой гибели рыбы в реке Кама. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

На место обнаружения фактов гибели рыбы выехал заместитель природоохранного прокурора Дмитрий Красноперов. К работе также привлечены специалисты Росприроднадзора и Росрыболовства. Они взяли пробы поверхностной воды в реке, а также замерили содержание кислорода и температуры воды.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. В настоящее время ситуация находится на контроле ведомства.

Напомним, ранее пермяки били тревогу из-за того, что нашли останки рыбы на берегу реки Камы. Их обнаружили в районе улицы 1905 года в Мотовилихе и в Закамске в Кировском районе города. Больше всего погибло особей семейства окуневых – судаков, окуней и ершей.

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