Из-за обмеления Камы в Добрянке отменили паромы

В Перми Кама тоже сильно обмелела. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае засуха приносит все больше проблем. В Добрянке отменены рейсы парома по маршруту «Добрянка - Сенькино». Об этом сообщает местная администрация. Это связано с низким уровнем воды в Камском водохранилище, и в том числе, в местах причаливания теплохода СП-2.

Напомним, две недели в Перми стоит абсолютно летняя жара и практически нет дождей. Из-за сильного дефицита осадков резко упал приток воды в Камское водохранилище. Если этот процесс будет продолжаться, уровень воды достигнет рекордного минимума, зафиксированного в 2010 году.

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