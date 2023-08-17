В Пермском крае определили лучших пчеловодов

Конкурс пчеловодов прошел в Уинском округе. Фото: Министерство агропромышленного комплекса Прикамья.

В Пермском крае в Уинском округе прошел региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший пчеловод – 2023». В нем приняли участие пчеловоды из 7 территорий края, где активно развивается пчеловодство. Среди них были опытные и молодые представители профессии.

Конкурсантам нужно было пройти два этапа. На первом участники на время отвечали на вопросы о профессии. На втором этапе мастера пчеловодства показали себя в деле: сколачивали рамку, натягивали проволоку на рамку, собирали гнезда на зиму слабой пчелы, делали медоносную базу и показывали, как безопасно работать с пчелами.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства агропромышленного комплекса Пермского края, ГКУ ПК «Центр развития агробизнеса», администрации Уинского округа, регионального отделения Пермского края «Союз пчеловодов России», ООО «Нижнесыповское».

- Развитие профессионального мастерства, участие в конкурсах дает стимул для развития любой подотрасли сельского хозяйства, а в итоге создание новых рабочих мест, продвижение продукции на рынке нашего края, - сказал заместитель министра агропромышленного комплекса Прикамья Юрий Крестьянников.

Победители конкурса пчеловодов. Фото: Министерство агропромышленного комплекса Прикамья.

Победителями конкурса стали участники из Пермского района, Чернушинского и Уинского округов. Призерам вручили дипломы и подарки.

Напомним, в Пермском крае пчеловоды могут получить субсидию на содержание племенного маточного поголовья пчел. Она предоставляется один раз в год. Подробности можно узнать здесь.