Температура воздуха в Пермском крае 16 августа превысила +32 градуса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День 16 августа на территории Пермского края оказался очень жарким, особенно в центральных районах. Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, на большинстве метеостанций температура превысила +30 градусов, а на некоторых +32 градусов.

В Оханске воздух прогрелся до +32,8 градусов, в Кунгуре до +32,6, в Осе до +32,5, в Чернушке до +32,3 и в Ножовке до +32. В Перми столбик термометра поднялся до +32,2. По данным синоптиков, отклонение среднесуточной температуры от нормы уже превышает 7 градусов. Локальные грозы наблюдались по востоку края, но осадки не зафиксированы.

В ближайшие два дня в Прикамье сохранится малооблачная и аномально жаркая погода. Уже завтра, 17 августа, температура воздуха может достичь суточных исторических максимумов на севере региона. Ожидается в пределах +30…+32 градусов. А в пятницу, 18 августа, новый суточный температурный рекорд вероятен в Перми. Продолжится усиление засухи и пожароопасности.

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