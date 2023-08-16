В Пермском крае из-за нарушений закрыли детский оздоровительный лагерь

Фото: УФССП по Пермскому краю

В Прикамье по решению суда закрыли детский оздоровительный лагерь «Огонек ПМ» в деревне Малый Буртым. Заезд детей на пятую смену, которая должна была начаться с 17 августа, отменен. Информация об этом опубликована в группе Пермского муниципального округа в соцсети ВКонтакте. В объявлении также указано, что родители могут обратиться в лагерь за возвратом денег за путевки.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, лагерь закрыли из-за выявленных нарушений противопожарных норм. В частности, не обеспечена работоспособность противопожарной сигнализации, средств оповещения и управления эвакуацией. Кроме того, эвакуационные пути и выходы не соответствовали требованиям пожарной безопасности.

Суд обязал учреждение устранить все выявленные недостатки. Однако повторная проверка показала, что нарушения не устранены в полном объеме. В результате, суд приостановил работу детского лагеря на 30 суток. Судебные приставы выехали на место и опечатали лагерь.

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