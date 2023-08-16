В Перми на улице Мира отремонтируют фасады 26 домов

Фото: permkrai.ru

В Индустриальном районе Перми планируют отремонтировать фасады 26 жилых домов, которые расположены по улице Мира. Речь идет о многоквартирных домах №1, 3, 5, 6а, 7, 12, 18, 20, 47, 51, 55, 61, 66, 76а, 78а, 80а, 83, 91, 101 ,102, 103, 107, 109, 118/1, 122/1, 122/2.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, до конца года в фонде капремонта намерены выполнить проектно-сметную документацию. После этого будут объявлены конкурсы на выполнение строительно-монтажных работ.

Приступить к обновлению фасадов указанных домов планируется в 2024 году. Строителям предстоит восстановить первоначальный облик жилых домов согласно колерным паспортам. Работы будут выполнены за счет привлечения внебюджетных средств.

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