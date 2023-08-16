В Перми дети из малоимущих семей смогут отдыхать за счет бюджета

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До 2026 года предлагается продлить срок действия расходного обязательства по обеспечению отдыха и оздоровления детей из малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном положении. По данным департамента социальной политики администрации Перми, сейчас 350 детей воспитываются в семьях, находящихся в социально опасном положении, и более 2 тысяч в малоимущих семьях. На их оздоровление в бюджете города предусмотрено по 10,2 миллиона рублей ежегодно.

Также члены комитета одобрили продление действия единовременной выплаты семьям при рождении трех и более детей одновременно.

Кроме того, планируется продлить расходное обязательство по предоставлению единовременной выплаты взамен земельного участка многодетным семьям.

Также предложено продлить до 2026 года дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан, в частности, выплаты единовременной материальной помощи для горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Планируется выделять из бюджета средства на занятия по плаванию для детей-инвалидов и оплату проезда в медицинские организации для проведения гемодиализа горожанам с хронической почечной недостаточностью.