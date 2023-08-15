В пятницу жара в Перми может побить рекорд 90-летней давности

Жара в Прикамье продолжится. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 15 августа, аномальная для августа жара распространилась даже на север Прикамья. Как сообщил ГИС-центр ПГНИУ, температура поднялась в Чердыни до +29,2 градусов, а в Бисере до +28,5 градусов. В Перми столбик термометра поднялся до +30,8 .

В ближайшие два дня жара сохранится, температура воздуха в Перми останется около +30 градусов. А в пятницу, 18 августа, погода может установить новый температурный рекорд. Предыдущий был установлен в 1935 году, тогда температура 18 августа поднялась до +31,8 градуса.

Аномально жаркий период завершится в Пермском крае в субботу, когда ожидается прохождение с северо-запада холодного фронта. Дневная температура в выходные дни будет не выше +18…+20 .

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