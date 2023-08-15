В Перми ищут актеров массовки для съемок в военном сериале

Фото: Алишер Нурметов

Режиссер Олег Фомин начал в Пермском крае съемки многосерийного военного детектива «Операция Карпаты» (16+). Сюжет фильма основан на реальных событиях - о том, как после очередной кровавой стычки с бандеровцами в Карпатах командование сводных частей МВД и МГБ решает внедрить в бандитское подполье своих людей.

Съемки ведет кинокомпания ООО "ФОРА-АВП". Первые эпизоды были сняты в музее-заповеднике "Пермь-36"

Фото: музей-заповедник "Пермь-36"

Сейчас в Перми ищут актеров массовки - можно без опыта работы в кино, но подходящих под нужные типажи. В частности, требуются мужчины на роли бандитов – в возрасте от 25 до 40 лет, сухопарые, физически крепкие, желательно умеющие плавать. На роли солдат - мужчины от 22 до 30 лет. Сняться в роли обычных горожан на мосту приглашают мужчин, женщин, а также мальчиков и девочек в возрасте 6-8 лет.

Для участия в съемках необходимо прислать Алене в telegram/whatsApp (8 996 325-50-99) следующую информацию: ФИО, возраст, размер одежды, номер телефона, одно фото¸число, в которое вы готовы работать.