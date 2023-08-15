Пермяки увидят звездопад Каппа-Цигниды

Самые яркие звездопады бывают в августе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В августе пермяки смогут увидеть один из последних звездопадов этого лета, об этом рассказывает Яндекс Погода. Звездопад Каппа-Цигниды лучше всего будет просматриваться в ночь с 17 на 18 августа. Специалисты утверждают, что наблюдать за ним можно невооруженным взглядом. Пик метеорного потока Каппа-Цигниды ожидается до 10 падающих метеоров в час.

Метеорологи Яндекс Погоды говорят, что больше всего повезет уральским городам и городам Поволжья: очень хорошо будет видно метеоры в Волгограде, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске.

В Перми ожидается погода без осадков и метеорный поток будет хорошо виден в районе часа ночи с 17 на 18 июля.

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