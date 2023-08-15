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НовостиПолитика15 августа 2023 3:42

В Пермском крае изменят законодательство о муниципальной службе

Губернатор Дмитрий Махонин внес на рассмотрение парламента законопроект
Анна Маркова
Рассмотреть законопроект депутаты смогут в сентябре.

Рассмотреть законопроект депутаты смогут в сентябре.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае планируют изменить закон о муниципальной службе. Губернатор Дмитрий Махонин уже внес на рассмотрение парламента законопроект. Об этом сообщается на сайте Законодательного собрания региона.

Изменения нужны для решения проблемы комплектования персоналом органов местного самоуправления. Подбор кандидатов планируют расширить за счет учета стажа на муниципальной службе. На должности смогут рассматривать кандидатов, у которых нет стажа по специальности.

Районные власти также смогут получать поощрения через собственные правовые акты. Планируется изменить порядок назначения классных чинов. Рассмотрение законопроекта возможно состоится в сентябре.

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