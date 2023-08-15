В Пермском крае изменят законодательство о муниципальной службе

Рассмотреть законопроект депутаты смогут в сентябре. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае планируют изменить закон о муниципальной службе. Губернатор Дмитрий Махонин уже внес на рассмотрение парламента законопроект. Об этом сообщается на сайте Законодательного собрания региона.

Изменения нужны для решения проблемы комплектования персоналом органов местного самоуправления. Подбор кандидатов планируют расширить за счет учета стажа на муниципальной службе. На должности смогут рассматривать кандидатов, у которых нет стажа по специальности.

Районные власти также смогут получать поощрения через собственные правовые акты. Планируется изменить порядок назначения классных чинов. Рассмотрение законопроекта возможно состоится в сентябре.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru