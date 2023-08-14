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НовостиПроисшествия14 августа 2023 4:17

В МЧС сообщили о погибшем в акватории Камы человеке

В воскресенье, 13 августа, на Каме утонул человек
Алена ОВЧИННИКОВА
ЧП на воде в Перми произошло вечером в воскресенье, 13 августа.

ЧП на воде в Перми произошло вечером в воскресенье, 13 августа.

Фото: архив "КП"

Трагедия с погибшим на воде человеком произошла вечером в воскресенье, 13 августа на территории Перми.

- В 20.20 оперативному дежурному поступила информация о происшествии в акватории реки Кама, - сообщает сайт ГУ МЧС по Пермскому краю. - От МЧС России силы и средства не привлекались, на место происшествия выехали специалисты Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в количестве 10 человек личного состава и четырех единиц техники.

К сожалению, в результате происшествия имеется погибший. Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.

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