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НовостиОбщество14 августа 2023 3:25

Комплекс бывшей мебельной фабрики у КПРК изъяли краевые власти

Изъятие недвижимости в Разгуляе необходимо для комплексного развития территории микрорайона
Алена ОВЧИННИКОВА
На Разгуляе благоустроят долину реки Егошихи.

На Разгуляе благоустроят долину реки Егошихи.

Фото: архив "КП"

Власти Прикамья изъяли комплекс бывшей мебельной фабрики, которая ранее находилась на участке по ул. Петропавловской 1а. Об этом, ссылаясь на данные Росреестра, сообщил «Ъ-Прикамье».

Участок площадью 7,7 тыс. кв. м. принадлежал краевому АО «Корпорация развития Пермского края». Изъятие недвижимости в Разгуляе необходимо для комплексного развития территории микрорайона.

- На территории планируется проведение проектно-изыскательских работ и последующее благоустройство долины реки Егошихи. Все это реализуется в рамках проекта создания культурно-рекреационного пространства завода Шпагина,— рассказали изданию в краевом минстрое.

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