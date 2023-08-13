Вечером на эспланаде пермяки увидят огненное шоу театра «Игры пламени»

Фото: театр огня "Игры пламени".

В краевом центре Прикамья второй день продолжается фестиваль уличных театров «Флюгер».

Сегодня, в воскресенье, в 14.00 на эспланаде начнется череда увлекательных ярких выступлений артистов - группы из разных городов будут в режиме нон-стоп сменять одна другую.

Подробнее программу можно посмотреть тут.

Для завершающей вечерней части фестиваля организаторы приготовили множество сюрпризов.

Например, в 19.50 начнется иллюзионное шоу театра «ILLUSION», созданного всемирно известным фокусником из Перми Владимиром Данилиным.

В 22.15 пермяки и гости города смогут посмотреть захватывающие выступления воздушных гимнастов от столичной группы «Bastrigin Brothers». Шоу так и называется – «Между небом и землей».

А в 22.25 небо над эспланадой озарится яркими разноцветными сполохами – здесь начнется огненный спектакль «Ах, водевиль», который продемонстрирует пермский театр огня «Игры пламени».

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