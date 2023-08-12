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НовостиПроисшествия12 августа 2023 14:57

На трассе Пермь-Екатеринбург произошло ДТП с двумя пострадавшими

Женщина за рулем иномарки двигалась в сторону Перми и вылетела на встречную полосу
Алена ОВЧИННИКОВА
ДТП с пострадавшими произошло в субботу, 12 августа, на трассе Пермь-Екатеринбург.

ДТП с пострадавшими произошло в субботу, 12 августа, на трассе Пермь-Екатеринбург.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Серьезное ДТП произошло в субботу, 12 августа на трассе Пермь-Екатеринбург. В результате столкновения пострадали два человека.

- В 16.20 на 63 километре автодороги Пермь – Екатеринбург произошла авария, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Женщина за рулем автомобиля Hyundai двигалась со стороны Кунгура в направлении Перми. По невыясненным обстоятельствам ее иномарка вылетела на полосу встречного движения и столкнулась сначала с грузовиком Iveco, а затем с автомобилем Ford.

В результате аварии пострадали два человека: сама автоледи и водитель грузовика Iveco. По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку.

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