Дом, где жила большая семья цыган, сгорел в Пермском крае

Фото с места: телеграмм-канал Пермь ЧП и ДТП новости.

В ночь на субботу, 12 августа в Пермском крае произошел пожар: сгорел дом, в котором по сообщению соцсетей, где жила большая цыганская семья.

- Сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Кукуштан поступило в 03.30 ночи, - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. – На возгорание выехали 20 человек личного состава и пять единиц техники. Когда первые пожарные подразделения прибыли на место, горел деревянно-рубленный жилой дом и баня. Площадь пожара составила 409 квадратных метров.

К счастью, погибших и травмированных на пожаре не оказалось. До прибытия пожарных самостоятельно успели эвакуироваться 11 человек: семь взрослых и четверо детей.

Потушить пожар удалось в 5.18, его предварительная причина пожара – нарушение правил тех. эксплуатации и выбора аппаратов защиты электросетей. По факту проводится проверка.

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