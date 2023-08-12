Пермские полицейские просят сообщать об очагах произрастания наркотических растений

В Перми пройдет профилактическая операция «Мак – 2023». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 14 по 23 августа в Перми пройдет операции «Мак 2023», в ходе которой полицейские планируют выявить и пресечь преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения.

Также в рамках профилактической операции планируется ликвидировать посевы и очаги произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

В полиции напомнили, что законодательство не только запрещает культивировать наркосодержащие растения, но и обязывает пользователей земельных участков уничтожать их. Если не сделать этого, то собственнику может грозить административная и даже уголовная ответственность, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ВАЖНО

Если вы обладаете информацией о фактах, касающихся незаконного оборота или культивирования наркотических средств и других фактах незаконного оборота наркотиков сообщите по телефону: 02 (с мобильного 102).

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