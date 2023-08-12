В Пермском крае ищут мужчину, который уехал на велосипеде в лес и не вернулся

Пропавшему мужчине требуется медицинская помощь. Фото: семейный архив.

- Помогите пожалуйста, нам нужна помощь, не хватает людей, - обратилась в редакцию «Комсомольской правды» жительница Гайнского района Ирина Сабирова. – В поселке Серебрянке пропал наш брат, Сабиров Ренат. Он уехал на велосипеде и пропал, заблудился в лесу.

Мужчина находится в лесном массиве уже четвертые сутки. Самое страшное, что он инвалид 2 группы, не ориентируется в пространстве и ему нужна медицинская помощь.

Сейчас в лесу идут поиски, следы велосипеда видели в 12 километрах от поселка, но самого мужчины найти не могут. Поисками пропавшего занимается поисковый отряд Лиза Алерт. Волонтеры разместили ориентировку.

Сабиров Ренат Ривхатович, 36 лет.

Приметы: рост 154 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: черная толстовка с капюшоном с желтым рисунком на груди, черные трико, черные кроссовки с белой подошвой. Уехал на черном велосипеде.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении просят звонить по телефонам 8 (800) 700 54 52 или 112.

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