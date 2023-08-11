В Перми сосед спас женщину из горящего дома

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром в четверг, 10 августа, загорелся частный жилой дом на улице Алексеевской в Перми. На место пожара приехали две машины и девять сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Оказалось, что из-за неисправного электрооборудования загорелась кладовка в доме.
Пожар был быстро ликвидирован. От огня никто не пострадал. А хозяйку дома спас сосед. Еще до приезда пожарных он вынес женщину из задымленного дома наружу.
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