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НовостиОбщество10 августа 2023 14:29

Средняя цена на бензин в Пермском крае превысила 53 рубля за литр

Автомобильное топливо марки АИ-92 в Прикамье стало стоить в среднем 49 рублей 50 копеек
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бензин и дизельное топливо в стране продолжают дорожать.

В Росстате сообщили, как выросли цены на топливо за неделю в регионах страны.

В Пермском крае средняя цена бензина всех марок достигла 53 рублей 97 копеек. Литр бензина марки АИ-92 на автозаправках теперь строит в среднем 49 рублей 50 копеек, АИ-95 – 53 рубля 75 копеек, АИ-98 и выше – 64 рубля 34 копейки. Литр дизтоплива обходится теперь автомобилистам Прикамья в среднем в 60 рублей 53 копейки.

Для сравнения: в целом по стране усредненная цена литра бензина всех марок на 28 копеек меньше, чем в Прикамье, - 53 рубля 69 копеек.