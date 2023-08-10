Средняя цена на бензин в Пермском крае превысила 53 рубля за литр

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бензин и дизельное топливо в стране продолжают дорожать.

В Росстате сообщили, как выросли цены на топливо за неделю в регионах страны.

В Пермском крае средняя цена бензина всех марок достигла 53 рублей 97 копеек. Литр бензина марки АИ-92 на автозаправках теперь строит в среднем 49 рублей 50 копеек, АИ-95 – 53 рубля 75 копеек, АИ-98 и выше – 64 рубля 34 копейки. Литр дизтоплива обходится теперь автомобилистам Прикамья в среднем в 60 рублей 53 копейки.

Для сравнения: в целом по стране усредненная цена литра бензина всех марок на 28 копеек меньше, чем в Прикамье, - 53 рубля 69 копеек.