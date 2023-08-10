Самолетам из Перми разрешили летать на Занзибар

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Росавиация выдала авиакомпании Azur Air разрешение на полеты из Перми в Занзибар. Самолеты из Перми в Африку могут летать два раза в неделю,

Напомним, архипелаг Занзибар расположен в Индийском океане, южнее экватора на расстоянии 40 км от побережья самой Африки. Отдыхать там лучше в сухой сезон, который длится от июня до октября. Но и стоимость отдыха в отелях архипелага в это время довольно высока. После этого наступает сезон коротких дождей. Самым худшим месяцем для отдыха считается апрель.

Во время пандемии ковида Занзибар был у россиян одним из самых популярных направлений для пляжного отдыха, поскольку его открыли одним из первых.