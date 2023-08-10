В Прикамье сотрудников реабилитационного центра обвинили в похищении людей

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 10 сотрудников пермского реабилитационного центра «Титан». Их обвиняют в похищении людей и незаконном лишении свободы, совершенном организованной группой.

Как сообщили в прокуратуре Пермского края, обвиняемые сняли частный дом в Пермском районе, где организовали центр «Титан», в котором обещали оказывать услуги людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью. При этом сотрудники центра не имели необходимого медицинского образования.

- Они вводили в заблуждение родственников пациентов относительно способов и методов проводимого лечения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края. – И брали за каждого пациента ежемесячную плату от 35 до 100 тысяч рублей.

При этом пациенты «Титана» не могли самостоятельно уйти из центра. Не давали им и общаться с родственниками.

В январе 2022 года сотрудники полиции задержали сотрудников «Титана» и освободили находившихся в центре людей.

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