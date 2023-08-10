В Перми начали сносить киоски и павильоны на авторынке в Камской долине

Фото: ТГ-канал Александра Русанова.

Очередная волна сноса киосков и павильонов прокатится по Перми.

Не так давно уже снесли авторынок в микрорайоне Островский, теперь подобная судьба грозит рынку для автомобилистов в Камской долине. Там предстоит уберать 23 нестационарных торговых объекта.

Об этом сообщил в своем ТГ-канале глава Ленинского района Александр Русанов.

Но авторынком за Камой дело не ограничится. Один ларек уберут в самом центре Перми – на улице Петропавловской, 25а. Еще 9 – в Узенском переулке. И семь НТО снесут на улице Эпроновской, 17.

Глава района предложил владельцам ларьков и павильонов, которые стоят на муниципальных земельных участках, пройти процедуру согласования.

- Напоминаю представителям бизнеса, что все торговые объекты, установленные вне согласованной схемы, будут ликвидированы, - предупредил Александр Русанов.

В администрации Перми объяснили: "НТО размещаются на территории города Перми по результатам торгов. Информация о проведении аукционов размещается на сайте администрации Перми в разделе «Торговая площадка».