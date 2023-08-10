ФСБ на трассе Пермь – Екатеринбург перехватила машину с трусами и лифчиками

ВА этой посылке бомбы не оказалось. Фото: ТГ-канал "Ural Mash".

На федеральной трассе Пермь – Екатеринбург сотрудники ФСБ объявили план «Перехват». Они устроили настоящую погоню за почтовым фургоном. Они остановили его, затем нашли и вскрыли посылку. В ней не было ничего кроме женского нижнего белья.

Как сообщает ТГ-канал «Ural Mash», эта посылка была адресована Анне - владелице магазина, где продают трусы и лифчики. Продукцию она заказывала в Китае.

На этот раз она сделала заказ с аккаунта своего брата Павла. Но посылка задержалась в пути, и Анна попросила Пашу узнать на почте, почему там задерживают доставку.

Брат решил помочь сестре своеобразным способом: он позвонил в почтовое отделение и пригрозил, мол, в посылке заложена бомба, и если ее не привезут как можно скорей, то она взорвется.

На почте отнеслись к угрозе всерьез и сообщили, куда следует. В итоге в ФСБ перехватили машину, которая уже выехала в пункт назначения.

Ничего взрывоопасного в почтовом отправлении не нашли. Брату-шутнику теперь угрожает уголовное преследование за ложное сообщение о взрывном устройстве.