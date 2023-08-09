В Пермском крае в регистрации на осенние выборы отказали 17 кандидатам в депутаты

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае завершилась регистрация кандидатов для участия в предстоящих муниципальных выборах. Издание business-class со ссылкой на краевой избирком сообщает, что от общего количества заявившихся кандидатов комиссия не допустила 5% или 17 человек.

Основными причинами отказов стали - сокрытие претендентами сведений о судимостях, ошибки в оформлении подписных листов либо недостаточное число достоверных подписей.

«При этом всех кандидатов уведомляли о допущенных нарушениях, и давали в установленный законом срок возможность внести необходимые изменения», – цитирует краевой избирком издание.

Таким образом в гонке за мандатами примут участие 312 кандидатов.

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