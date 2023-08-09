В Пермском крае – уже четверо заболевших корью

Основной метод борьбы с корью - прививки. Фото: Мария ЛЕНЦ

В управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Прикамье зафиксирован четвертый случай заболевания корью.

На этот раз опасную инфекцию выявили у 8-летнего школьника, который вернулся из поездки.

- Ребенок находится под медицинским наблюдением в больнице, его состояние - удовлетворительное, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Раньше пермские санврачи сообщали, что все случаи, скорее всего, завозные. Первым заболел ребенок из Чусового после поездки в Волгоградскую область.

В Роспотребнадзоре напомнили, что корь - это заразная, опасная инфекционная болезнь, она может привести к слепоте, энцефалиту, отиту, пневмонии и тяжелой диареи.

- Основным методом защиты от кори является плановая и экстренная вакцинопрофилактика, - объяснили в санитарном ведомстве. – Те, у кого есть прививка, практически ей не болеют.