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НовостиПроисшествия9 августа 2023 11:40

В Пермском крае – уже четверо заболевших корью

Опасную инфекцию в Прикамье выявили у 8-летнего школьника
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Основной метод борьбы с корью - прививки.

Основной метод борьбы с корью - прививки.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Прикамье зафиксирован четвертый случай заболевания корью.

На этот раз опасную инфекцию выявили у 8-летнего школьника, который вернулся из поездки.

- Ребенок находится под медицинским наблюдением в больнице, его состояние - удовлетворительное, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Раньше пермские санврачи сообщали, что все случаи, скорее всего, завозные. Первым заболел ребенок из Чусового после поездки в Волгоградскую область.

В Роспотребнадзоре напомнили, что корь - это заразная, опасная инфекционная болезнь, она может привести к слепоте, энцефалиту, отиту, пневмонии и тяжелой диареи.

- Основным методом защиты от кори является плановая и экстренная вакцинопрофилактика, - объяснили в санитарном ведомстве. – Те, у кого есть прививка, практически ей не болеют.