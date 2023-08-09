Пермский медуниверситет объявил дополнительный набор на бюджет

Фото: Пермский государственный медицинский университет

У выпускников школ появились дополнительные шансы бесплатно получить высшее медицинское образование. Пермский государственный медицинский университет имени Вагнера объявил дополнительный набор абитуриентов на специальность «Медико-профилактическое дело».

- Медико-профилактический факультет выпускает врачей гигиенистов, врачей эпидемиологов и врачей клинической лабораторной диагностики, бактериологов и вирусологов, - рассказала заведующая кафедры эпидемиологии ПГМУ Ирина Фельдблюм. - Врачи гигиенисты и эпидемиологи работают в учреждениях Роспотребнадзора, осуществляют надзор за средой обитания, в которой мы с вами живем, чтобы предупредить ее негативное влияние на здоровье человека.

Чтобы поступить на бюджетное место, необходимо иметь результаты ЕГЭ по химии, биологии или профильной математике и русскому языку - не менее 40 баллов за каждый предмет.

Выпускникам, имеющим среднее профессиональное образование, придется сдать внутренние экзамены.

Подать документы можно лично в приемную комиссию: г. Пермь, улица Крупской, 44, с понедельник по пятницу с 10.00 до 15.00. А также дистанционно в личном кабинете абитуриента ПГМУ или с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах.