Более 21 миллиона рублей переплаты за ЖКУ вернули жителям Прикамья с начала года

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После жалоб жителей Прикамья на космические цифры в счетах за коммуналку Инспекция госжилнадзора организовала проверку и выяснила, что за год жители региона переплатили за 21 миллион 323 тысячи рублей. Эти деньги прикамцам вернули.

Как сообщает госжилнадзор, самые ощутимые переплаты нашли в счетах за отопление - сумма возврата составила 16 миллионов 812 тысяч рублей. Больше всего в этом смысле пострадали жители Березников, которым за 7 месяцев этого года вернули более 13 миллионов рублей, незаконно начисленных за отопление. Пермякам, переплатившим за услугу, вернули 1 миллион 959 тысяч рублей.

Далее идут пересчеты за услуги по электричеству, горячую воду, вывоз мусора, содержанию общего имущества в многоквартирных жилых домах.

- Если в квитанции сумма, подлежащая к уплате, завышена или включены дополнительные услуги, то сначала стоит обратиться в свою управляющую организацию за разъяснениями. Если ответ не устраивает, то у гражданина есть право письменно обратиться за помощью в Инспекцию, - сообщают в контролирующем работу ЖКХ органе.

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