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НовостиПроисшествия8 августа 2023 15:29

Волонтеры ищут молодого пермяка, пропавшего месяц назад

Александр Трушников из Перми исчез 13 июля и с тех пор от него нет вестей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Фото: отряд ЛизаАлерт.

Фото: отряд ЛизаАлерт.

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» объявили розыск 33-летнего Александра Трушникова из Перми. Мужчина пропал еще 13 июля, с тех пор родственники не знают об его местонахождении.

Приметы Александра: рост 172 сантиметра, нормальное телосложение, зеленые глаза, светло-русые волосы.

Был одет в темную ветровку с белой полосой посередине, темно-вишневую футболку, темные джинсы, белые кроссовки. На голове темно-синяя бейсболка.

Если вы знаете, где находится пропавший мужчина, можете обратиться к инфоргу поиска Татьяне по телефону: 89125854343. Или позвонить в полицию по телефону 02 или 102.

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