Пермские врачи заменили пожилой женщине коленный сустав с помощью робота

Фото: Минздрав Пермского края

Хирурги пермской городской больницы №4 впервые в Прикамье провели уникальную операцию. Они заменили пожилой женщине коленный сустав с помощью роботизированной системы.

Как рассказал заведующий отделением травматологии ГКБ № 4 Денис Тихомиров, эндопротезирование коленного сустава - одна из самых эффективных операций при лечении остеоартрита. Ежегодно в больнице проводят около сотни таких операций. Но они часто дают осложнения в связи с тем, что эндопротез не всегда удается поставить точно на нужное место.

- Традиционные инструментальные системы не обеспечивают достаточной точности хирургических манипуляций, – пояснил Денис Тихомиров.

А новая роботизированная система дает возможность хирургам проводить эндопротезирование коленного сустава с максимальной точностью.

Сейчас прооперированная с помощью робота пациентка чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию.